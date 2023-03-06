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Глава СНБО Данилов: Киев начал подготовку к конфликту после встречи Путина и Зеленского

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что Киев начал подготовку к конфликту с Россией после встречи украинского президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Париже в декабре 2019 года.

Об этом, как пишет РИА Новости, Данилов сказал в эфире телеканала «24».

«Аппарат СНБО начал готовиться к этим процессам после декабря 2019 года, после посещения президентом нашей страны Парижа», — сказал он.

Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко рассказал, что подписал Минские соглашения, чтобы выиграть время.

Также постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что Запад в ситуации с Минскими соглашениями держал «камень за пазухой» и готовился к вооружённому противостоянию с Россией.

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