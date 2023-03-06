Захарова: Россия после обострения конфликта в Карабахе призвала стороны к сдержанности
- РИА Новости
Её комментарий опубликован на сайте ведомства.
«Выражаем серьёзную озабоченность обострением напряжённости в зоне нагорно-карабахского конфликта. Все последние дни имели место неоднократные нарушения режима прекращения огня», — отметила Захарова.
Она напомнила, что 5 марта произошёл вооружённый инцидент, «повлёкший человеческие жертвы как с армянской, так и с азербайджанской стороны».
Ранее Минобороны Азербайджана заявило о гибели двух азербайджанских военнослужащих в результате вооружённого инцидента в Карабахе.
3 марта глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с армянским коллегой Араратом Мирзояном активизацию усилий по нормализации армяно-азербайджанских отношений.