Захарова: Россия после обострения конфликта в Карабахе призвала стороны к сдержанности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва после обострения в зоне нагорно-карабахского конфликта выражает серьёзную озабоченность и призывает стороны к сдержанности.

Её комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Выражаем серьёзную озабоченность обострением напряжённости в зоне нагорно-карабахского конфликта. Все последние дни имели место неоднократные нарушения режима прекращения огня», — отметила Захарова.

Она напомнила, что 5 марта произошёл вооружённый инцидент, «повлёкший человеческие жертвы как с армянской, так и с азербайджанской стороны».

Ранее Минобороны Азербайджана заявило о гибели двух азербайджанских военнослужащих в результате вооружённого инцидента в Карабахе.

3 марта глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с армянским коллегой Араратом Мирзояном активизацию усилий по нормализации армяно-азербайджанских отношений.