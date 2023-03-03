Лавров обсудил с главой МИД Армении усилия по нормализации отношений между Баку и Ереваном
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Состоялся обмен мнениями по региональной проблематике. Обозначена актуальность активизации усилий по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации в соответствии с договорённостями лидеров России, Армении и Азербайджана», — говорится в сообщении.
Ранее Лавров заявил, что российские миротворцы в контактах с Ереваном и Баку добиваются обеспечения беспрепятственного движения по Лачинскому коридору.