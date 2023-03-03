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Лавров обсудил с главой МИД Армении усилия по нормализации отношений между Баку и Ереваном

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Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с армянским коллегой Араратом Мирзояном активизацию усилий по нормализации армяно-азербайджанских отношений.
Лавров обсудил с главой МИД Армении усилия по нормализации отношений между Баку и Ереваном
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Состоялся обмен мнениями по региональной проблематике. Обозначена актуальность активизации усилий по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации в соответствии с договорённостями лидеров России, Армении и Азербайджана», — говорится в сообщении.

Ранее Лавров заявил, что российские миротворцы в контактах с Ереваном и Баку добиваются обеспечения беспрепятственного движения по Лачинскому коридору.

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