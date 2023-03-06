Марочко сообщил, что Киев в тёмное время суток стягивает силы на Купянском направлении

Украинские военные в тёмное время суток подтягивают дополнительные силы и средства в районе Купянска в Харьковской области, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Из района населённого пункта Купянск по направлению населённого пункта Сватово отмечено движение небольших колонн вооружённых формирований Украины, которые идут в основном в тёмное время суток», — сказал он РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

23 февраля Марочко сообщил, что украинские войска усиливают позиции на случай прорыва линии обороны на Купянском и Краснолиманском направлениях.

По его данным, киевский режим активизировал работу ДРГ на Купянском направлении.