Марочко сообщил, что Киев в тёмное время суток стягивает силы на Купянском направлении
«Из района населённого пункта Купянск по направлению населённого пункта Сватово отмечено движение небольших колонн вооружённых формирований Украины, которые идут в основном в тёмное время суток», — сказал он РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.
23 февраля Марочко сообщил, что украинские войска усиливают позиции на случай прорыва линии обороны на Купянском и Краснолиманском направлениях.
По его данным, киевский режим активизировал работу ДРГ на Купянском направлении.