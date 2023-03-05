В ЛНР погиб подорвавшийся на неустановленном предмете мужчина

Житель Золотого-5 в ЛНР погиб, подорвавшись на неустановленном предмете.

Об этом сообщил мэр города Первомайска Сергей Колягин, в ведении которого находится Золотое-5.

«На неустановленном предмете подорвался житель города Золотое-5, мужчина 1987 года рождения», — написал он в Telegram.

Отмечается, что от полученной минно-взрывной травмы мужчина скончался на месте.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские военные выпустили по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 40 снарядов.

Два мирных жителя погибли, ещё четверо получили ранения.

4 марта мэр Горловки Иван Приходько заявил, что два мирных жителя были убиты в результате обстрела со стороны ВС Украины.