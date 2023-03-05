В ДНР за сутки два мирных жителя погибли, четверо ранены
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц... Ранения различной степени тяжести получили четверо гражданских лиц», — говорится в сообщении.
Отмечается, что под огнём оказались районы четырёх населённых пунктов республики.
Также сообщается о повреждении 13-ти домостроений и двух объектов гражданской инфраструктуры.
Ранее воздушная тревога была объявлена в ряде регионов Украины.
Также сообщалось о сильном взрыве в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
Днём ранее Минобороны России заявило о потере ВСУ до 490 бойцов на Донецком направлении.