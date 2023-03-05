Рогов: сильный взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Около 23:17 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучал громкий объёмный взрыв», — говорится в сообщении.
Подробности случившегося пока не приводятся.
Также в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога.
Днём ранее в ряде районов Запорожья после взрывов пропало электричество.
Также сообщалось, что украинские войска разместили средства ПВО в жилой застройке Запорожья.