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Рогов: сильный взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье вечером 4 марта прогремел сильный взрыв.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Около 23:17 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучал громкий объёмный взрыв», — говорится в сообщении.

Подробности случившегося пока не приводятся.

Также в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога.  

Днём ранее в ряде районов Запорожья после взрывов пропало электричество.

Также сообщалось, что украинские войска разместили средства ПВО в жилой застройке Запорожья.

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