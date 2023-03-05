Рогов: сильный взрыв прогремел в подконтрольном Киеву городе Запорожье

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье вечером 4 марта прогремел сильный взрыв.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Около 23:17 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучал громкий объёмный взрыв», — говорится в сообщении.

Подробности случившегося пока не приводятся.

Также в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога.

Днём ранее в ряде районов Запорожья после взрывов пропало электричество.

Также сообщалось, что украинские войска разместили средства ПВО в жилой застройке Запорожья.