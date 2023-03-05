Экс-советник Кучмы Соскин: Украину не ждёт ничего хорошего в обозримом будущем

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал о ситуации на Украине в обозримом будущем.

«Ничего хорошего на Украине не будет. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих», — приводит его слова РИА Новости.

Соскин отметил, что ВСУ не демонстрируют успехов в ходе спецоперации.

Ранее экономист Райан Макмейкен заявил, что ни один из прогнозов западных стран по развитию конфликта вокруг Украины не сбылся.

В декабре замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что украинский конфликт принял затяжной характер, любые прогнозы о времени его завершения на данный момент несостоятельны.