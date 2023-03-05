Член ГСА Рогов: город Запорожье вернёт статус столицы после освобождения
- РИА Новости
По его словам, в данный момент город Запорожье оккупирован ВСУ, поэтому административным «центром региона официально стал Мелитополь».
«Как только город Запорожье будет освобождён от украинской оккупации, к нему снова вернётся статус столицы Запорожской области», — передаёт слова Рогова РИА Новости.
Ранее он сообщил, что в Запорожье нарастает недовольство киевским режимом.
18 февраля врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС России контролируют около 62,5% территории региона.