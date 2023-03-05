Депутат Госдумы Белик заявил, что США готовились к украинскому конфликту десять лет
- РИА Новости
Об этом политик сказал в беседе с РИА Новости.
«США к вооружённому конфликту на Украине готовились последние десять лет», — подчеркнул он.
По мнению Белика, военные корпорации США не позволят какому-либо из американских президентов быстро завершить этот конфликт, поскольку они зарабатывают на нём деньги.
Таким образом депутат прокомментировал заявление бывшего президента США Дональда Трампа о возможности урегулировать конфликт на Украине в течение суток в случае его переизбрания на пост главы государства.
Белик назвал подобное заявление «популистским».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что Европа лишилась независимости и военной мощи из-за украинского конфликта и стремления США извлечь из него выгоду.