Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Соединённые Штаты готовились к украинскому конфликту на протяжении последних десяти лет.

Об этом политик сказал в беседе с РИА Новости.

«США к вооружённому конфликту на Украине готовились последние десять лет», — подчеркнул он.

По мнению Белика, военные корпорации США не позволят какому-либо из американских президентов быстро завершить этот конфликт, поскольку они зарабатывают на нём деньги.

Таким образом депутат прокомментировал заявление бывшего президента США Дональда Трампа о возможности урегулировать конфликт на Украине в течение суток в случае его переизбрания на пост главы государства.

Белик назвал подобное заявление «популистским».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что Европа лишилась независимости и военной мощи из-за украинского конфликта и стремления США извлечь из него выгоду.