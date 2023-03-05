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РИА Новости: российские десантники поразили из миномётов пехоту противника в ЛНР

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Российские десантники в зоне СВО в Луганской Народной Республике нанесли результативный удар из миномётов по наблюдательному пункту и группе пехоты украинских войск.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что первой целью российских войск стал наблюдательный пункт ВСУ. Второй целью оказалась группа пехоты противника.

«В данный момент противник находится на удалении примерно 400 метров от переднего края позиций нашей пехоты», — говорится в сообщении.

Ранее в ЛНР сообщили об обстреле украинскими военными Юрьевки из РСЗО HIMARS.

Также в Минобороны России заявили о потере ВСУ до 490 бойцов на Донецком направлении.

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