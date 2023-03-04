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В ЛНР сообщили об обстреле украинскими военными Юрьевки из РСЗО HIMARS

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Украинские военные выпустили два снаряда из РСЗО HIMARS по населённому пункту Юрьевка в ЛНР.
В ЛНР сообщили об обстреле украинскими военными Юрьевки из РСЗО HIMARS
  • AP

Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел: 18:40 — по н. п. Юрьевка (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)», — говорится в тексте.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявил, что два мирных жителя были убиты в результате обстрела со стороны ВС Украины.

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