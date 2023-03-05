РИА Новости: полиция в Артёмовске вынуждала жителей писать антироссийские заявления
Об этом сообщает РИА Новости.
«Приезжала полиция, а мы под диктовку писали: «Я, такой-то такой-то, пострадал от обстрелов Российской Федерации», — сказал мужчина.
При этом он отметил, что большинство домов разрушили ВСУ.
«Они начали с мая и рушили так, что не жалели никого — есть там человек нету», — добавил Брежнев.
Ранее житель Артёмовска Юрий Марченко заявил, что голодные бойцы ВСУ просят еду у местных жителей.
Также он рассказал о десятках валяющихся тел бойцов ВСУ под Артёмовском.