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РИА Новости: полиция в Артёмовске вынуждала жителей писать антироссийские заявления

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Эвакуированный из Артёмовска (Бахмута) житель Александр Брежнев рассказал, что полиция заставляла местных жителей писать заявления о том, что они якобы пострадали от действий российских военных.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Приезжала полиция, а мы под диктовку писали: «Я, такой-то такой-то, пострадал от обстрелов Российской Федерации», — сказал мужчина.

При этом он отметил, что большинство домов разрушили ВСУ.

«Они начали с мая и рушили так, что не жалели никого — есть там человек нету», — добавил Брежнев.

Ранее житель Артёмовска Юрий Марченко заявил, что голодные бойцы ВСУ просят еду у местных жителей.

Также он рассказал о десятках валяющихся тел бойцов ВСУ под Артёмовском.

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