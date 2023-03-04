Житель Артёмовска Марченко заявил, что голодные бойцы ВСУ просят еду у местных жителей

Эвакуированный из Артёмовска (Бахмута) российскими бойцами Юрий Марченко заявил, что голодные бойцы ВСУ просят еду у местных жителей.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Некоторые приходили: «Дяденька, у вас покушать ничего нету?» Мальчики молодые, по 18—20 лет», — сказал Марченко.

Также, по его словам, боевики ВСУ схватили одного из его земляков, вывозившего свою семью из города, и отправили воевать под Артёмовск (Бахмут).

Ранее Юрий Марченко заявил о десятках валяющихся тел бойцов ВСУ под Артёмовском.

Также сообщалось, что за сутки в результате обстрелов ВСУ ДНР ранены пять мирных жителей.