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Житель Артёмовска Марченко заявил, что голодные бойцы ВСУ просят еду у местных жителей

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Эвакуированный из Артёмовска (Бахмута) российскими бойцами Юрий Марченко заявил, что голодные бойцы ВСУ просят еду у местных жителей.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Некоторые приходили: «Дяденька, у вас покушать ничего нету?» Мальчики молодые, по 18—20 лет», — сказал Марченко.

Также, по его словам, боевики ВСУ схватили одного из его земляков, вывозившего свою семью из города, и отправили воевать под Артёмовск (Бахмут).

Ранее Юрий Марченко заявил о десятках валяющихся тел бойцов ВСУ под Артёмовском.

Также сообщалось, что за сутки в результате обстрелов ВСУ ДНР ранены пять мирных жителей.

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