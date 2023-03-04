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Пять мирных жителей ранены в ДНР за сутки в результате обстрелов ВСУ

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Украинские военные выпустили по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 84 снаряда, в результате чего пять человек получили ранения.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. 

«Под вражеским огнём оказались районы восьми населённых пунктов Республики», — говорится в сообщении.

Также сообщается о повреждении одного домостроения в Ясиноватой и одного объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее украинские войска обстреляли Сватово из артиллерии стандарта НАТО.

Также сообщалось, что российские войска за сутки сбили 18 украинских беспилотников и ракету HIMARS.

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