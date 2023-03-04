Пять мирных жителей ранены в ДНР за сутки в результате обстрелов ВСУ
Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.
«Под вражеским огнём оказались районы восьми населённых пунктов Республики», — говорится в сообщении.
Также сообщается о повреждении одного домостроения в Ясиноватой и одного объекта гражданской инфраструктуры.
Ранее украинские войска обстреляли Сватово из артиллерии стандарта НАТО.
Также сообщалось, что российские войска за сутки сбили 18 украинских беспилотников и ракету HIMARS.