Пять мирных жителей ранены в ДНР за сутки в результате обстрелов ВСУ

Украинские военные выпустили по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 84 снаряда, в результате чего пять человек получили ранения.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы восьми населённых пунктов Республики», — говорится в сообщении.

Также сообщается о повреждении одного домостроения в Ясиноватой и одного объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее украинские войска обстреляли Сватово из артиллерии стандарта НАТО.

Также сообщалось, что российские войска за сутки сбили 18 украинских беспилотников и ракету HIMARS.