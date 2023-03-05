РИА Новости: украинских солдат после обучения в Британии забросили на фронт без вооружения

Пленный украинский солдат Евгений Крикливый рассказал, что после обучения на военной базе Warcop в Великобритании его и других военных забросили на фронт без вооружения.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Крикливого, на фронте он также столкнулся с наплевательским отношением командования 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

«Забросили нас без оружия, без ничего, у нас была одна «моталыга», и то нам её подарил другой батальон», — сказал мужчина.

Отмечается, что в итоге Крикливый решил сдаться в плен.

Ранее сообщалось, что в феврале ещё один британский наёмник погиб в зоне СВО на Украине.

Также министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что поставок Киеву истребителей в ближайшее время не будет.