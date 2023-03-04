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СМИ: ещё один британский наёмник погиб в феврале на Украине

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Ещё один британский наёмник погиб в феврале на Украине.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Inews.

«Британский доброволец, который доставлял оружие и припасы военным на передовой на Украине, погиб в прошлом месяце», — говорится в сообщении.

Отмечается, что британец отправился в зону боевых действий в апреле 2022 года.

МИД Британии подтвердил гибель наёмника на Украине.

«Мы поддерживаем семью британца, который погиб на Украине», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Лондон подтвердил гибель двух британцев в районе Соледара.

Также украинский пленный рассказал о службе британских и канадских офицеров в ВСУ.

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