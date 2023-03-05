Карчаа: провокация Украины рядом с ЗАЭС направлена на продвижение идеи демилитаризации
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Соловьёв Live».
По словам Карчаа, таким образом киевский режим хочет помешать России в вопросе создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС, обсуждаемом Москвой с МАГАТЭ.
«Нас пытаются, сформировав таким образом общественное мнение, подвести к истории под названием «зона демилитаризации», — сказал Карчаа.
При этом он добавил, что для Украины ЗАЭС является инструментом решения политических и военных задач.
Ранее ВСУ открыли огонь по сотрудникам службы безопасности ЗАЭС.
Также постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Киев пока не готов к реализации инициативы МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.