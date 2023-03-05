Карчаа: провокация Украины рядом с ЗАЭС направлена на продвижение идеи демилитаризации

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что провокация ВСУ с обстрелом российской охраны инспекторов МАГАТЭ была направлена на продвижение идеи демилитаризации.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Соловьёв Live».

По словам Карчаа, таким образом киевский режим хочет помешать России в вопросе создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС, обсуждаемом Москвой с МАГАТЭ.

«Нас пытаются, сформировав таким образом общественное мнение, подвести к истории под названием «зона демилитаризации», — сказал Карчаа.

При этом он добавил, что для Украины ЗАЭС является инструментом решения политических и военных задач.

Ранее ВСУ открыли огонь по сотрудникам службы безопасности ЗАЭС.

Также постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Киев пока не готов к реализации инициативы МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.