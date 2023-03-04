Узнать больше

Военнослужащие ДНР и священник возвратились в республику после обмена военнопленными

Короткая ссылка
Девять военнослужащих Донецкой Народной Республики и священник возвратились в республику после обмена военнопленными.
Военнослужащие ДНР и священник возвратились в республику после обмена военнопленными
  • РИА Новости

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

«Встретили очередную группу освобождённых из украинского плена граждан. Возвращаемся домой! Такие моменты — бесценны», — написала она в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России расследует факты жестокого обращения с российскими военнопленными на Украине.

Кроме того, российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что делает всё возможное для привлечения внимания украинской стороны и МККК к проблеме пыток пленных россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить