Военнослужащие ДНР и священник возвратились в республику после обмена военнопленными
- РИА Новости
Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
«Встретили очередную группу освобождённых из украинского плена граждан. Возвращаемся домой! Такие моменты — бесценны», — написала она в своём Telegram-канале.
Ранее стало известно, что Следственный комитет России расследует факты жестокого обращения с российскими военнопленными на Украине.
Кроме того, российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что делает всё возможное для привлечения внимания украинской стороны и МККК к проблеме пыток пленных россиян.