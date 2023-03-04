Военнослужащие ДНР и священник возвратились в республику после обмена военнопленными

Девять военнослужащих Донецкой Народной Республики и священник возвратились в республику после обмена военнопленными.

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

«Встретили очередную группу освобождённых из украинского плена граждан. Возвращаемся домой! Такие моменты — бесценны», — написала она в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России расследует факты жестокого обращения с российскими военнопленными на Украине.

Кроме того, российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что делает всё возможное для привлечения внимания украинской стороны и МККК к проблеме пыток пленных россиян.