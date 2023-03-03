Зеленский и глава Латвии подписали декларацию о поддержке присоединения Украины к ЕС и НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что совместно с президентом Латвии Эгилсом Левитсом подписал декларацию, подразумевающую поддержку Ригой европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Об этом Зеленский написал в Telegram.

«Мы подписали с Эгилсом Левитсом совместную декларацию, подтверждающую поддержку Латвией полноправной европейской и евроатлантической интеграции Украины», — заявил украинский лидер.

28 февраля Зеленский призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в этом году.

17 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости предложить Украине ускоренный путь присоединения к Европейскому союзу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла о бесконечно далёких перспективах членства Украины в ЕС.