Зеленский и глава Латвии подписали декларацию о поддержке присоединения Украины к ЕС и НАТО
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- © President Of Ukraine/Keystone Press Agency
Об этом Зеленский написал в Telegram.
«Мы подписали с Эгилсом Левитсом совместную декларацию, подтверждающую поддержку Латвией полноправной европейской и евроатлантической интеграции Украины», — заявил украинский лидер.
28 февраля Зеленский призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в этом году.
17 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости предложить Украине ускоренный путь присоединения к Европейскому союзу.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла о бесконечно далёких перспективах членства Украины в ЕС.