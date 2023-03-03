В Киеве заявили о планах выйти из соглашения о помощи семьям военных, погибших в Афганистане

Украинский кабмин подготовил законопроект о выходе из соглашения о госпомощи для семей военнослужащих, погибших в Афганистане и других странах, заявил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Одобрен проект закона... Законопроект направлен на выход Украины из соглашения о государственной социальной помощи членам семей военнослужащих, погибших в Афганистане и других государствах, в которых велись боевые действия», — сообщил он.

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев ранее заявил, что Украина де-юре остаётся в СНГ, но вышла примерно из 20% соглашений, заключённых в рамках Содружества.

В ноябре 2022 года представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что Украина вышла из соглашения СНГ о гарантиях в пенсионной сфере.

Также МИД России сообщил о прекращении 20 декабря действия соглашения с Украиной о взаимном признании дипломов и учёных званий.