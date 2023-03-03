В Киеве заявили о планах выйти из соглашения о помощи семьям военных, погибших в Афганистане
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«Одобрен проект закона... Законопроект направлен на выход Украины из соглашения о государственной социальной помощи членам семей военнослужащих, погибших в Афганистане и других государствах, в которых велись боевые действия», — сообщил он.
Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев ранее заявил, что Украина де-юре остаётся в СНГ, но вышла примерно из 20% соглашений, заключённых в рамках Содружества.
В ноябре 2022 года представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что Украина вышла из соглашения СНГ о гарантиях в пенсионной сфере.
Также МИД России сообщил о прекращении 20 декабря действия соглашения с Украиной о взаимном признании дипломов и учёных званий.