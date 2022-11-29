Украина вышла из соглашения СНГ о гарантиях в пенсионной сфере

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Представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что Украина вышла из соглашения СНГ о гарантиях в пенсионной сфере.
Украина вышла из соглашения СНГ о гарантиях в пенсионной сфере
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Мельничука в Telegram.

«Осуществлён выход Украины из Соглашения о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения, заключённого 13 марта 1992 года в Москве», — написал он.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что государственный долг Украины на конец октября превысил $103 млрд.

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