Представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что Украина вышла из соглашения СНГ о гарантиях в пенсионной сфере.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Мельничука в Telegram.

«Осуществлён выход Украины из Соглашения о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения, заключённого 13 марта 1992 года в Москве», — написал он.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что государственный долг Украины на конец октября превысил $103 млрд.