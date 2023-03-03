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ВСУ ночью обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра

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ВСУ ночью обстреляли Донецк из 155-миллиметровых артиллерийских орудий натовского образца, выпустив пять снарядов.

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК. 

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:50 — населённый пункт Орловка — город Донецк», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Донецке под обстрел попали Киевский и Куйбышевский районы.

Ранее сообщалось, что украинские войска за сутки 23 раза обстреляли территорию ДНР.

Также поступала информация, что на Авдеевском направлении российские Су-25 «Грач» уничтожили опорные пункты ВСУ.

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