Песков высказался о возможности изменения статуса СВО после атаки на Брянскую область

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос, повлияют ли события в Брянской области на изменение статуса СВО.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Не знаю, пока не могу сказать», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что ФСБ и Минобороны России проводят в приграничном Климовском районе Брянской области операцию по уничтожению вооружённых украинских националистов.

Песков отметил, что президент России Владимир Путин получает постоянные доклады об атаке украинских боевиков в Брянской области.