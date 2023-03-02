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Песков высказался о возможности изменения статуса СВО после атаки на Брянскую область

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос, повлияют ли события в Брянской области на изменение статуса СВО.
Песков высказался о возможности изменения статуса СВО после атаки на Брянскую область
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Не знаю, пока не могу сказать», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что ФСБ и Минобороны России проводят в приграничном Климовском районе Брянской области операцию по уничтожению вооружённых украинских националистов.

Песков отметил, что президент России Владимир Путин получает постоянные доклады об атаке украинских боевиков в Брянской области.

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