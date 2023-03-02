Песков высказался о возможности изменения статуса СВО после атаки на Брянскую область
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Не знаю, пока не могу сказать», — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Ранее сообщалось, что ФСБ и Минобороны России проводят в приграничном Климовском районе Брянской области операцию по уничтожению вооружённых украинских националистов.
Песков отметил, что президент России Владимир Путин получает постоянные доклады об атаке украинских боевиков в Брянской области.