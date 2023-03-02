Песков: Бортников, Шойгу и Золотов докладывают Путину о ситуации в Брянской области
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«Путин в Кремле, он получает регулярные постоянные доклады по линии силовых ведомств. В частности, ему докладывают руководитель ФСБ Бортников, министр обороны Шойгу и руководитель Росгвардии Золотов», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что ФСБ и Минобороны России проводят в приграничном Климовском районе Брянской области операцию по уничтожению вооружённых украинских националистов.
Утром 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на территорию Брянской области проникла группа украинских диверсантов.