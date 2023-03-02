Песков: Бортников, Шойгу и Золотов докладывают Путину о ситуации в Брянской области

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин получает постоянные доклады об атаке украинских боевиков в Брянской области.

«Путин в Кремле, он получает регулярные постоянные доклады по линии силовых ведомств. В частности, ему докладывают руководитель ФСБ Бортников, министр обороны Шойгу и руководитель Росгвардии Золотов», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ФСБ и Минобороны России проводят в приграничном Климовском районе Брянской области операцию по уничтожению вооружённых украинских националистов.

Утром 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что на территорию Брянской области проникла группа украинских диверсантов.