Депутат Рады Рахманин: ВСУ рано или поздно оставят Артёмовск
- AP
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Об этом пишет РИА Новости.
«С военной точки зрения, если вы посмотрите карту, когда он охвачен с двух сторон, его отстаивать любой ценой не имеет смысла», — сказал Рахманин в интервью украинскому изданию «Новое время».
Он подчеркнул, что это его субъективная точка зрения.
Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что несколько тысяч украинских военных оставлены Киевом в Артёмовске «на убой».
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что в районе города для украинских военнослужащих сложилась крайне напряжённая обстановка.