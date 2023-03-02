Депутат Рады Рахманин: ВСУ рано или поздно оставят Артёмовск

Член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артёмовске (Бахмуте) критическая.

Об этом пишет РИА Новости.

«С военной точки зрения, если вы посмотрите карту, когда он охвачен с двух сторон, его отстаивать любой ценой не имеет смысла», — сказал Рахманин в интервью украинскому изданию «Новое время».

Он подчеркнул, что это его субъективная точка зрения.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что несколько тысяч украинских военных оставлены Киевом в Артёмовске «на убой».

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что в районе города для украинских военнослужащих сложилась крайне напряжённая обстановка.