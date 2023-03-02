Депутат Рады заявил об отсутствии «позитивных новостей» для резервов Нацбанка

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил об отсутствии «позитивных новостей» для резервов Нацбанка.

«Нацбанк продал валюты на $2,4 млрд и почти ничего не выкупил. Поэтому по нашим резервам НБУ, возможно, в этом месяце не будет очередных прям очень позитивных новостей», — сказал он.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что Украина продолжит испытывать жизненную необходимость в финансировании со стороны международного сообщества и после 2023 года.

Минфин Украины сообщил о получении очередного займа от Всемирного банка под гарантии Великобритании в размере $203 млн.