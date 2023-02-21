МВФ: Украина будет жизненно нуждаться во внешнем финансировании после 2023 года

Украина продолжит испытывать жизненную необходимость в финансировании со стороны международного сообщества и после 2023 года, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Международное сообщество продолжит играть жизненно важную роль в поддержке Украины, включая помощь в решении значительных финансовых потребностей в 2023 году и позднее», — цитирует РИА Новости заявление Георгиевой по итогам визита на Украину.

Отмечается, что глава МВФ провела встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой Минфина Сергеем Марченко и президентом Национального банка Украины Андреем Пышным.

Ранее Минфин Украины сообщил о получении очередного займа от Всемирного банка под гарантии Великобритании в размере $203 млн.

Кроме того, по данным Bloomberg, МВФ изучает возможность предоставления Украине многолетнего кредита.