Украина получила кредит на $203 млн от Всемирного банка под гарантии Великобритании

Минфин Украины сообщил о получении очередного займа от Всемирного банка под гарантии Великобритании в размере $203 млн.

«Поступила вторая часть дополнительного финансирования на $203 млн», — сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что первая часть транша составила $500 млн и была перечислена ранее.

Кредит был предоставлен на льготных условиях и предусматривает погашение сроком 18,5 года с пятилетним льготным периодом по ставке 0,25% годовых.

Ранее Киев потребовал от Израиля осудить действия России и выдать кредит на $500 млн в преддверии визита главы МИД Израиля Эли Коэна.

Кроме того, по данным Bloomberg, МВФ изучает возможность предоставления Украине многолетнего кредита.