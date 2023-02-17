Украина получила кредит на $203 млн от Всемирного банка под гарантии Великобритании
- РИА Новости
«Поступила вторая часть дополнительного финансирования на $203 млн», — сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Уточняется, что первая часть транша составила $500 млн и была перечислена ранее.
Кредит был предоставлен на льготных условиях и предусматривает погашение сроком 18,5 года с пятилетним льготным периодом по ставке 0,25% годовых.
Ранее Киев потребовал от Израиля осудить действия России и выдать кредит на $500 млн в преддверии визита главы МИД Израиля Эли Коэна.
Кроме того, по данным Bloomberg, МВФ изучает возможность предоставления Украине многолетнего кредита.