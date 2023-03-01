В МИД Казахстана заявили о необходимости диалога по новому ДСНВ после 2026 года

Казахстан выступает за обсуждение нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после 2026 года. Об этом сообщил заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

«Казахстан как убеждённый сторонник ядерного разоружения считает необходимым обсуждение вопроса о новом Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений после 2026 года», — приводит РИА Новости его слова на сегменте высокого уровня Конференции по разоружению в Женеве.

Тлеуберди призвал пять ядерных держав продемонстрировать твёрдую приверженность принятому в январе 2022 года совместному заявлению о недопустимости ядерной войны.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает своё участие в ДСНВ.

Он отметил, что ситуация, при которой американские военные находятся на российских ядерных объектах, в то время как США разжигают дальнейшую эскалацию украинского конфликта, просто невозможна.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что Россия во вторник, 28 февраля, передала США официальную ноту о приостановке участия в ДСНВ.