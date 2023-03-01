Узнать больше

Рябков: Россия 28 февраля передала США официальную ноту о приостановке участия в ДСНВ

Короткая ссылка
Россия во вторник, 28 февраля, передала США официальную ноту о приостановке участия в ДСНВ, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Рябков: Россия 28 февраля передала США официальную ноту о приостановке участия в ДСНВ
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы вчера передали официальную ноту американской стороне, в которой отфиксировали, что выполнение ДСНВ приостанавливается, но при этом его центральные положения — ограничения по количествам соответствующих систем — будут нами соблюдаться», — сказал Рябков.

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ также 28 февраля.

Он отметил, что ситуация, при которой американские военные находятся на российских ядерных объектах, в то время как США разжигают дальнейшую эскалацию украинского конфликта, просто невозможна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить