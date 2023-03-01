Рябков: Россия 28 февраля передала США официальную ноту о приостановке участия в ДСНВ

Россия во вторник, 28 февраля, передала США официальную ноту о приостановке участия в ДСНВ, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы вчера передали официальную ноту американской стороне, в которой отфиксировали, что выполнение ДСНВ приостанавливается, но при этом его центральные положения — ограничения по количествам соответствующих систем — будут нами соблюдаться», — сказал Рябков.

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ также 28 февраля.

Он отметил, что ситуация, при которой американские военные находятся на российских ядерных объектах, в то время как США разжигают дальнейшую эскалацию украинского конфликта, просто невозможна.