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Шор: Санду в желании сохранить власть пытается дать спецслужбам больше полномочий

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Президент Молдавии Майя Санду в желании сохранить власть пытается дать больше полномочий спецслужбам и госорганам, чтобы они могли действовать ещё жёстче, заявил в интервью RT лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор.
Шор: Санду в желании сохранить власть пытается дать спецслужбам больше полномочий
  • Gettyimages.ru

«К сожалению, Майя Санду в желании сохранить власть готова врать всему миру. Ну то есть это чистое враньё, спекуляция и обман. Это попытка расширить полномочия всем спецслужбам, госорганам для того, чтобы они могли действовать ещё жёстче. И находить этому аргументы. Но это тотальное враньё», — сказал он.

По его оценкам, оппозиция в Молдавии сегодня фактически борется с диктатором.

Майя Санду ранее выразила уверенность, что на страну «готовятся нападения», потому что оппозиция якобы стремится к смене власти.

Она призвала парламент предоставить спецслужбам республики дополнительные полномочия.

В октябре прошлого года Служба информации и безопасности Молдавии попросила парламент расширить её полномочия, чтобы «спасти права и свободы граждан от «большой угрозы».

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