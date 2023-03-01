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Глава офиса Зеленского обсудил с Белым домом ситуацию вокруг Артёмовска

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Глава офиса украинского президента Андрей Ермак по телефону обсудил с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном ситуацию, которая сложилась вокруг Артёмовска (Бахмута) в ДНР.
Глава офиса Зеленского обсудил с Белым домом ситуацию вокруг Артёмовска
  • Gettyimages.ru

«Обсудили ситуацию на фронте, в том числе оборону Бахмута», — написал он в Telegram.

Как ранее писало агентство Bloomberg, украинские власти «сигнализируют» о том, что Артёмовск вскоре станет невозможно оборонять.

Украинские военные сообщили CNN, что ситуация под Артёмовском для ВСУ гораздо хуже, чем об этом говорят официально в Киеве.

Вместе с этим основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин отметил, что ВСУ в Артёмовске подбрасывают дополнительные резервы и всеми силами пытаются удержать город. По его оценке, «десятки тысяч бойцов украинской армии оказывают яростное сопротивление».

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