Глава офиса Зеленского обсудил с Белым домом ситуацию вокруг Артёмовска

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак по телефону обсудил с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном ситуацию, которая сложилась вокруг Артёмовска (Бахмута) в ДНР.

«Обсудили ситуацию на фронте, в том числе оборону Бахмута», — написал он в Telegram.

Как ранее писало агентство Bloomberg, украинские власти «сигнализируют» о том, что Артёмовск вскоре станет невозможно оборонять.

Украинские военные сообщили CNN, что ситуация под Артёмовском для ВСУ гораздо хуже, чем об этом говорят официально в Киеве.

Вместе с этим основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин отметил, что ВСУ в Артёмовске подбрасывают дополнительные резервы и всеми силами пытаются удержать город. По его оценке, «десятки тысяч бойцов украинской армии оказывают яростное сопротивление».