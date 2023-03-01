Власти Молдавии не подтвердили данные о возможных провокациях вблизи Приднестровья
- РИА Новости
«Государственные структуры следят за ситуацией и не подтверждают информацию, распространяемую российской стороной», — говорится в сообщении.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что возможность провокаций со стороны Украины вблизи Приднестровья вызывает обеспокоенность.
Дипломат призвала международные организации обратить внимание на информацию о подготовке Киевом провокации с доставкой радиоактивных материалов.