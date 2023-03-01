Узнать больше

В Казахстане предложили сменить ряд советских названий областей на исторические

Короткая ссылка
Глава Улытауской области Казахстана Берик Абдыгалиулы предложить сменить ряд советских названий областей на исторические.
В Казахстане предложили сменить ряд советских названий областей на исторические
  • Legion-Media

Отмечается, что Улытауская область была одним из регионов, созданных с 8 июня 2022 года по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. 

Абдыгалиулы  напомнил, что при создании региона были предложения назвать его Центрально-Казахстанской областью, однако глава государства дал название Улытау.

Глава региона убеждён в необходимости продолжить тенденцию, так как, по его словам, традиция давать административные названия регионам появилась в советский период.

«Я считаю, что их следует заменить на названия священных земель с тысячелетней историей. Например, если переименовать Западно-Казахстанскую область в область Акжайык, Восточно-Казахстанскую — в область Алтай... это, безусловно, вдохновит всех жителей страны», — цитирует его портал Tengrinews.kz.

Депутаты Киевского городского совета ранее переименовали 32 связанных с Россией и СССР топонима.

Всего в городе переименовано 237 объектов.

В августе 2022 года замглавы Одессы Павел Вугельман заявил о решении «дерусифицировать» более 200 улиц города, переименовав их в честь известных композиторов или городов-побратимов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить