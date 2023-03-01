В Казахстане предложили сменить ряд советских названий областей на исторические

Глава Улытауской области Казахстана Берик Абдыгалиулы предложить сменить ряд советских названий областей на исторические.

Отмечается, что Улытауская область была одним из регионов, созданных с 8 июня 2022 года по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Абдыгалиулы напомнил, что при создании региона были предложения назвать его Центрально-Казахстанской областью, однако глава государства дал название Улытау.

Глава региона убеждён в необходимости продолжить тенденцию, так как, по его словам, традиция давать административные названия регионам появилась в советский период.

«Я считаю, что их следует заменить на названия священных земель с тысячелетней историей. Например, если переименовать Западно-Казахстанскую область в область Акжайык, Восточно-Казахстанскую — в область Алтай... это, безусловно, вдохновит всех жителей страны», — цитирует его портал Tengrinews.kz.

Депутаты Киевского городского совета ранее переименовали 32 связанных с Россией и СССР топонима.

Всего в городе переименовано 237 объектов.

В августе 2022 года замглавы Одессы Павел Вугельман заявил о решении «дерусифицировать» более 200 улиц города, переименовав их в честь известных композиторов или городов-побратимов.