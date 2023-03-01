В Казахстане предложили сменить ряд советских названий областей на исторические
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Отмечается, что Улытауская область была одним из регионов, созданных с 8 июня 2022 года по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Абдыгалиулы напомнил, что при создании региона были предложения назвать его Центрально-Казахстанской областью, однако глава государства дал название Улытау.
Глава региона убеждён в необходимости продолжить тенденцию, так как, по его словам, традиция давать административные названия регионам появилась в советский период.
«Я считаю, что их следует заменить на названия священных земель с тысячелетней историей. Например, если переименовать Западно-Казахстанскую область в область Акжайык, Восточно-Казахстанскую — в область Алтай... это, безусловно, вдохновит всех жителей страны», — цитирует его портал Tengrinews.kz.
Депутаты Киевского городского совета ранее переименовали 32 связанных с Россией и СССР топонима.
Всего в городе переименовано 237 объектов.
В августе 2022 года замглавы Одессы Павел Вугельман заявил о решении «дерусифицировать» более 200 улиц города, переименовав их в честь известных композиторов или городов-побратимов.