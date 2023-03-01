Марочко заявил о привлечении Киевом подростков для пополнения нацбата «Айдар» в Артёмовске

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что примерно 30 несовершеннолетних приехали в Артёмовск для участия в боевых действиях в составе нацбатальона «Айдар»*.

«В районе населённого пункта Артёмовск отмечено прибытие автобуса с молодыми людьми (около 30 человек), не достигшими совершеннолетия. Установлено, что они прибыли в штурмовой батальон «Айдар» для оказания помощи при ведении боевых действий», — рассказал он агентству ТАСС.

Он уточнил, что подростки являются членами молодёжного движения националистов и обучались в специально созданных на Украине лагерях экстремистской и террористической направленности.

Ранее Марочко заявил, что иностранные наёмники, воюющие на стороне Украины, отказываются жить в окопах под Сватовом и требуют нормальных бытовых условий.



* Признан в России экстремистским и запрещён.