Марочко заявил о привлечении Киевом подростков для пополнения нацбата «Айдар» в Артёмовске
«В районе населённого пункта Артёмовск отмечено прибытие автобуса с молодыми людьми (около 30 человек), не достигшими совершеннолетия. Установлено, что они прибыли в штурмовой батальон «Айдар» для оказания помощи при ведении боевых действий», — рассказал он агентству ТАСС.
Он уточнил, что подростки являются членами молодёжного движения националистов и обучались в специально созданных на Украине лагерях экстремистской и террористической направленности.
Ранее Марочко заявил, что иностранные наёмники, воюющие на стороне Украины, отказываются жить в окопах под Сватовом и требуют нормальных бытовых условий.
* Признан в России экстремистским и запрещён.