МИД России: Белоруссия исполняет все союзнические обязательства после начала спецоперации

Белоруссия в полном объёме исполняет союзнические обязательства по отношению к России после начала специальной военной операции на Украине.

Об этом сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин в интервью изданию «Лента.Ру».

«Белорусское руководство... последовательно и в полном объёме исполняет союзнические обязательства по отношению к нашей стране», — цитирует его ТАСС.

Галузин отметил, что Минск «с пониманием» отнёсся к целям и задачам специальной военной операции.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее выразил уверенность, что в данный момент сложилась уникальная ситуация для того, чтобы завершить конфликт на Украине.

В то же время власти в Киеве не согласны на прекращение огня, там считают, что Россия «воспользуется им для заморозки конфликта» и станет сильнее.