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Замглавы МИД Галузин: боевой потенциал ВС Белоруссии сдерживает Киев

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Боевой потенциал Вооружённых сил Белоруссии, подкреплённый совместной с Россией группировкой войск, является сдерживающим фактором для киевского режима.
Замглавы МИД Галузин: боевой потенциал ВС Белоруссии сдерживает Киев
  • РИА Новости

Об этом в интервью изданию «Лента.Ру» заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Вооружённые силы Белоруссии не принимают непосредственного участия в спецоперации, однако их боевой потенциал, подкреплённый контингентами совместной российско-белорусской группировки войск на территории республики, является серьёзным сдерживающим фактором для украинского режима», — цитирует его ТАСС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее выразил уверенность, что в данный момент сложилась уникальная ситуация для того, чтобы завершить конфликт на Украине.

Вместе с этим власти в Киеве не согласны на прекращение огня, там считают, что Россия «воспользуется им для заморозки конфликта» и станет сильнее.

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