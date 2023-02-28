Узнать больше

Погранслужба Украины: ВСУ строят фортификационные сооружения на границе с Приднестровьем

Короткая ссылка
Украинские военные строят фортификационные сооружения на границе с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой, сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
Погранслужба Украины: ВСУ строят фортификационные сооружения на границе с Приднестровьем
  • AP
  • © Libkos

Об этом пишет издание «РБК-Украина».

«Не только усиливается контроль, но и строятся инженерно-фортификационные сооружения», — сказал Демченко.

Он добавил, что граница с Белоруссией и Молдавией нуждается «в усиленном внимании».

Ранее пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк подтвердила, что Киев сосредоточил подразделения ВСУ возле Приднестровья.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал обстановку в Приднестровье поводом для беспокойства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить