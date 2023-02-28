Погранслужба Украины: ВСУ строят фортификационные сооружения на границе с Приднестровьем
- AP
- © Libkos
Об этом пишет издание «РБК-Украина».
«Не только усиливается контроль, но и строятся инженерно-фортификационные сооружения», — сказал Демченко.
Он добавил, что граница с Белоруссией и Молдавией нуждается «в усиленном внимании».
Ранее пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк подтвердила, что Киев сосредоточил подразделения ВСУ возле Приднестровья.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал обстановку в Приднестровье поводом для беспокойства.