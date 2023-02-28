Узнать больше

В Госдуме назвали агонией призыв Зеленского начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости начать в 2023 году переговоры о вступлении страны в Европейский союз.
В Госдуме назвали агонией призыв Зеленского начать переговоры о вступлении Украины в ЕС
  • AFP
  • © Sergei SUPINSKY

По словам парламентария, вступления как в НАТО, так и в ЕС «при нынешнем руководстве Украины не будет».

«Самое главное для Зеленского — сделать заявление, показать гражданам, что они на пороге перемен, но это не порог — это пропасть. Это можно назвать агонией», — сказал Водолацкий.

Ранее Зеленский призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в этом году.

17 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости предложить Украине ускоренный путь присоединения к Европейскому союзу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла о бесконечно далёких перспективах членства Украины в ЕС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить