В Госдуме назвали агонией призыв Зеленского начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости начать в 2023 году переговоры о вступлении страны в Европейский союз.

По словам парламентария, вступления как в НАТО, так и в ЕС «при нынешнем руководстве Украины не будет».

«Самое главное для Зеленского — сделать заявление, показать гражданам, что они на пороге перемен, но это не порог — это пропасть. Это можно назвать агонией», — сказал Водолацкий.

Ранее Зеленский призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в этом году.

17 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости предложить Украине ускоренный путь присоединения к Европейскому союзу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла о бесконечно далёких перспективах членства Украины в ЕС.