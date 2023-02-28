В Госдуме назвали агонией призыв Зеленского начать переговоры о вступлении Украины в ЕС
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По словам парламентария, вступления как в НАТО, так и в ЕС «при нынешнем руководстве Украины не будет».
«Самое главное для Зеленского — сделать заявление, показать гражданам, что они на пороге перемен, но это не порог — это пропасть. Это можно назвать агонией», — сказал Водолацкий.
Ранее Зеленский призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в этом году.
17 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости предложить Украине ускоренный путь присоединения к Европейскому союзу.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла о бесконечно далёких перспективах членства Украины в ЕС.