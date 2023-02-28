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Песков назвал цели СВО приоритетом для России

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что цели специальной военной операции — приоритет для России.
Песков назвал цели СВО приоритетом для России
  • РИА Новости

«Существуют определённые цели России, которые она выполняет в ходе специальной военной операции. Ну, разумеется, при благоприятном положении дел и при соответствующем отношении украинского режима это может решаться и за столом переговоров. Но в данном случае главным является достижение наших целей. Это является нашим приоритетом безусловным», — отметил Песков.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военнослужащие Сил специальных операций России проявляют героизм и мужество и достигают поставленных руководством страны целей.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что Россия готова к достижению целей специальной военной операции политико-дипломатическим путём.

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