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Песков заявил, что на Украине остались готовые к переговорам с Россией силы

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На Украине есть недовольные нынешним режимом и готовые к переговорам с Россией силы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил, что на Украине остались готовые к переговорам с Россией силы
  • РИА Новости

«На Украине остались силы, которым не нравится нынешний киевский режим», — сказал он в интервью «Известиям».

Песков добавил, что небольшая часть этих сил всё ещё находится в Киеве, другая часть — в России.

«К примеру, Виктор Медведчук как раз относится к таким силам, у него есть свои сторонники, пусть их и не так много, как хотелось бы», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что несогласным с киевским режимом людям страшно и опасно «как-то поднять голову».

«Их уничтожат сразу же, их убьют», — подытожил он.

Кроме того, Песков заявил, что положение дел в Киеве не позволяет рассчитывать на появление обстановки для диалога.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что у Украины нет другого пути по урегулированию конфликта, кроме как заключить мирный договор с Россией без предварительных условий.

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