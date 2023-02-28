Песков: положение дел в Киеве не способствует появлению обстановки для диалога

Положение дел в Киеве не позволяет рассчитывать на появление обстановки для диалога, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Но то положение дел, которое сейчас есть, прежде всего, конечно, в Киеве, пока не дает нам возможности рассчитывать на то, что появится обстановка для обсуждения нюансов», — сказал Песков в интервью газете «Известия».

Он отметил, что таким образом спецоперация будет продолжена до выполнения её целей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что у Украины нет другого пути по урегулированию конфликта, кроме как заключить мирный договор с Россией без предварительных условий.