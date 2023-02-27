Украинские СМИ: следствие установило круг лиц, причастных к убийству финансиста Киреева
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Об этом информирует издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере.
«В ходе досудебного расследования указанного уголовного производства установлен круг лиц, причастных к совершению уголовного преступления», — говорится в материале.
По данным издания, в ходе следствия в качестве свидетелей допросили 20 человек. Кроме того, были назначены 14 судебных экспертиз.
В начале марта 2022 года в украинских СМИ появилась информация, что сотрудниками Службы безопасности Украины был убит член делегации Киева Киреев, участвовавший в первом раунде переговоров с Россией.
Позднее Минобороны Украины подтвердило его гибель.
Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что застреленный Киреев не был российским агентом, его убили по ошибке.