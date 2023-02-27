Украинские СМИ: следствие установило круг лиц, причастных к убийству финансиста Киреева

Следствие на Украине установило круг лиц, причастных к убийству в Киеве в марте прошлого года финансиста Дениса Киреева, который принимал участие в мирных переговорах с Россией.

Об этом информирует издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере.

«В ходе досудебного расследования указанного уголовного производства установлен круг лиц, причастных к совершению уголовного преступления», — говорится в материале.

По данным издания, в ходе следствия в качестве свидетелей допросили 20 человек. Кроме того, были назначены 14 судебных экспертиз.

В начале марта 2022 года в украинских СМИ появилась информация, что сотрудниками Службы безопасности Украины был убит член делегации Киева Киреев, участвовавший в первом раунде переговоров с Россией.

Позднее Минобороны Украины подтвердило его гибель.

Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что застреленный Киреев не был российским агентом, его убили по ошибке.