В Вильнюсе начали расследование после возложения цветов к российскому танку

В Вильнюсе полиция проводит расследование из-за возложения цветов к выставленному в городе российскому танку.

Об этом информирует LRT.

По данным одного из очевидцев, в прошедшие выходные несколько человек возложили красные гвоздики и зажгли свечу возле российского танка.

Полиция в данный момент, как уточняет издание, устанавливает, можно ли это расценивать в качестве «символов нацистских, коммунистических, тоталитарных и авторитарных режимов».

Ранее посольство России в Германии сообщило, что провокация с установкой напротив посольства подбитого российского танка не нашла поддержки у немцев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что акции в странах Запада в поддержку Киева в годовщину спецоперации сыграли против их организаторов.