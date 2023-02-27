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В Вильнюсе начали расследование после возложения цветов к российскому танку

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В Вильнюсе полиция проводит расследование из-за возложения цветов к выставленному в городе российскому танку.
В Вильнюсе начали расследование после возложения цветов к российскому танку
  • AFP
  • © PETRAS MALUKAS

Об этом информирует LRT.

По данным одного из очевидцев, в прошедшие выходные несколько человек возложили красные гвоздики и зажгли свечу возле российского танка.

Полиция в данный момент, как уточняет издание, устанавливает, можно ли это расценивать в качестве «символов нацистских, коммунистических, тоталитарных и авторитарных режимов».

Ранее посольство России в Германии сообщило, что провокация с установкой напротив посольства подбитого российского танка не нашла поддержки у немцев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что акции в странах Запада в поддержку Киева в годовщину спецоперации сыграли против их организаторов.

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