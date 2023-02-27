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Лукашенко: силовики должны видеть на границе мельчайшую агрессию в адрес страны

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские силовики должны видеть на границе мельчайшие проявления агрессии в адрес республики для своевременного принятия необходимых мер реагирования.
Лукашенко: силовики должны видеть на границе мельчайшую агрессию в адрес страны
  • РИА Новости

«Мы все должны видеть на рубежах нашей страны любую мельчайшую агрессивность в отношении нашего государства, чтобы принять соответствующие меры реагирования», — цитирует его БЕЛТА.

Белорусский лидер потребовал от руководства силового блока «жесточайшей дисциплины» в воинских подразделениях МВД и КГБ.

25 февраля в Госпогранслужбе Украины сообщили о решении расширить заминированную полосу вдоль границ с Белоруссией и Россией до двух километров.

В Белоруссии заявили о переходе к мерам адекватного реагирования на возможные провокации Украины.

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