Лукашенко: силовики должны видеть на границе мельчайшую агрессию в адрес страны
- РИА Новости
«Мы все должны видеть на рубежах нашей страны любую мельчайшую агрессивность в отношении нашего государства, чтобы принять соответствующие меры реагирования», — цитирует его БЕЛТА.
Белорусский лидер потребовал от руководства силового блока «жесточайшей дисциплины» в воинских подразделениях МВД и КГБ.
25 февраля в Госпогранслужбе Украины сообщили о решении расширить заминированную полосу вдоль границ с Белоруссией и Россией до двух километров.
В Белоруссии заявили о переходе к мерам адекватного реагирования на возможные провокации Украины.