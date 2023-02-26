В Васильевке Запорожской области разрушена кровля колледжа из-за обстрела украинских войск

Здание колледжа города Васильевки повреждено из-за обстрела со стороны украинских боевиков.

Об этом журналистам сообщил представитель экстренных служб.

«В результате обстрела города Васильевки повреждение получило здание колледжа. Разрушена кровля», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что на крыше продолжает находиться несколько неразорвавшихся боеприпасов.

В данный момент силами сапёрного подразделения ВС России проходит работа по ликвидации и обезвреживанию боеприпасов.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли Васильевку.

25 февраля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские военные нанесли артиллерийский удар по Васильевке. Пострадал один человек.