Власти сообщили об обстреле ВСУ Васильевки в Запорожской области
Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил представитель городской администрации.
«Сегодня в промежутке с шести до семи утра украинские боевики обстреляли город Васильевка», — рассказал он.
По данным представителя, зафиксировано не менее шести прилётов.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ атаковали беспилотниками Днепрорудное в Запорожской области.