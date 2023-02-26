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Власти сообщили об обстреле ВСУ Васильевки в Запорожской области

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Украинские военные обстреляли Васильевку в Запорожской области.

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил представитель городской администрации.

«Сегодня в промежутке с шести до семи утра украинские боевики обстреляли город Васильевка», — рассказал он.

По данным представителя, зафиксировано не менее шести прилётов.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ атаковали беспилотниками Днепрорудное в Запорожской области.

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