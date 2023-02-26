Премьер Украины Шмыгаль считает, что с Россией не должно быть примирения 100 лет
- AP
«Примирение, сотрудничество — нет, не в ближайшие 100 лет. Россия должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной», — приводит его слова РБК.
Обозреватель газеты The Washington Post Джош Роджин ранее отметил, что украинские чиновники часто высказываются о невозможности Киева победить в конфликте.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что после выполнения всех целей спецоперации на Украине и победы предстоят тяжёлые и нервные переговоры.