Узнать больше

Рогов: украинские войска перемещаются к границам Приднестровья

Короткая ссылка
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о переброске частей ВСУ к границам Приднестровья.
Рогов: украинские войска перемещаются к границам Приднестровья
  • AP

«Согласно поступившей оперативной информации, режим Зеленского отдал приказ о переброске войск к границам Приднестровья», — цитирует его РИА Новости.

По словам Рогова, с большой долей вероятности можно говорить, что «Зеленский готовится напасть на Приднестровье».

Ранее в российском Минобороны заявили, что киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье.

В ведомстве отметили, что вторжение ВСУ в Приднестровье будет проведено в ответ на якобы наступление российских войск с этой территории.

В МИД России заявили, что любые представляющие угрозу безопасности россиян действия в Приднестровье будут расцениваться как нападение на Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить