Рогов: украинские войска перемещаются к границам Приднестровья

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о переброске частей ВСУ к границам Приднестровья.

«Согласно поступившей оперативной информации, режим Зеленского отдал приказ о переброске войск к границам Приднестровья», — цитирует его РИА Новости.

По словам Рогова, с большой долей вероятности можно говорить, что «Зеленский готовится напасть на Приднестровье».

Ранее в российском Минобороны заявили, что киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье.

В ведомстве отметили, что вторжение ВСУ в Приднестровье будет проведено в ответ на якобы наступление российских войск с этой территории.

В МИД России заявили, что любые представляющие угрозу безопасности россиян действия в Приднестровье будут расцениваться как нападение на Россию.